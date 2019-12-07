大江生醫(8436)大江學院營運長陳彥任，今(7）日受台灣創新植體學會邀請，出席年會分享精準醫療在牙周病、骨質疏鬆植體與關節植體上，能強化醫病關係及創造合適商機的最新進展。

陳彥任表示，精準醫療目前在牙周病上的應用有兩大方向，一是精確了解患者的牙周發炎做動基因，能輔以配方功能食品壓抑起發炎基因表現，二是營造口腔良性益菌環境，例如益菌革命的TCI188益生菌，以牙線棒方式佈建於口腔，經實驗顯示能有效抑制牙周病主因菌S.Mutans，幫助牙醫在防範牙周病，以及照顧牙周病患者時的有效應用。

大江基因在骨質疏鬆及關節退化的研究已經累計許多臨床案例，從多篇國際學術期刊已可看出，骨質疏鬆與關節退化其實跟患者基因息息相關，陳彥任表示骨質疏鬆目前在美國每年高達200萬人，每年醫療照護費用190億美元，更有20%長者因為骨鬆導致骨折的部位在髖骨，因復原不易而逝世。骨質疏鬆患者在初期並未有更換植體的想法，然而到了真的需要更換植體時，身體狀況因年齡增加而不適合做如此大型的手術，骨科醫師能以骨鬆病患得基因檢測報告，提前建議其植體手術時間，在最合適復原的期間，讓患者術後恢復健康。

關節退化的基因影響，在於關節腔內的玻尿酸流失，大江生醫獨家的玻尿酸益生菌TCI633，已經是近來玻尿酸補充的熱門來源，在骨科醫師經由基因檢測確認患者在玻尿酸流失的基因弱勢，即可開始建議補充玻尿酸生成來源，有助於提前預防關節退化，更能成為醫師在營養補充之醫囑的創新選項。

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