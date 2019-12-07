遠百信義A13即將開幕，遠東集團董事長徐旭東7日指出，目前安檢都在進行中，準備在本月開幕，他強調A13最大特色就是與蘋果Apple flagship旗艦店對應開出同樣簡單明瞭的建築物，他並透露蘋果旗艦店開幕至今業績已衝上全球25家旗艦店中前二大，目前對A13即將開幕，他說「不夠滿意、95分總有吧」！

徐旭東是在參與遠東集團第12屆「遠東餐廚達人賽」決賽頒獎後表示，遠東餐廚達人辦了12屆，每年參賽者素質與用心都在成長，主要是台灣餐飲業競爭非常激烈，今年報名件數四十團，決賽十強晉級，大家都非常努力！今年最後由黎明技術學院的「黎饗味覺」奪冠並獲徐旭東頒贈30萬獎學金與參訪美國廚藝學院廚藝殿堂CIA。

遠百信義A13籌備二年預計本月登場，徐旭東一再強調，A13這個月要開了，目前安檢都在進行中，他以「創新再創新」來形容A13的最大特色，他說，最大特色就是很少百貨業會考量到Apple在旁邊如何把建築物也呼應蘋果風格，他更透露Apple flagship開幕以來，遠百A13都還沒開，Apple業績就躍上全球25家前二大，且呼應Apple對綠零售的要求，Apple與遠百店連，中間還做了green garden，再次傳達蘋果講究綠色零售概念。

(工商 )