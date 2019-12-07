農村再生計畫成果展，以復刻古早味的「柑仔店」方式呈現，令人回味無窮。（莊哲權攝）

農村再生計畫成果展，以復刻古早味的「柑仔店」方式呈現，令人回味無窮。（莊哲權攝）

台東縣政府農業處辦理農村再生計畫成果展，以復刻古早味的「農好柑仔店」方式呈現，讓民眾體會濃濃的鄉村人情味及單純美好的童年記憶，也分享農村再生社區一路成長的酸甜苦辣。

期限只有1天的「農好（攏賀）柑仔店」7日在台東市TTSstyle園區開幕，主辦單位搬來古早攤車布置成柑仔店，內有早期台灣農村社會的尪仔標、戳戮樂等童玩，老一輩民眾回味無窮，年輕人都覺得新鮮有趣。

台東縣政府農業處表示，以「柑仔店」方式呈現農村再生社區成果，希望能展現出台東優質農村的居住環境，讓民眾體會濃濃的鄉村人情味及復刻單純美好的童年記憶。

農業處表示，「農好柑仔店」搭配5大主題，「農好食」分享農村美食饗宴，現場並推出台東限定的好農便當限量販售；「農好藝」則是提供民眾參與手作體驗，DIY豐泉社區的竹藝特色；「農好玩」是用古早攤車布置成柑仔店，可以打卡拍照，還可以一起玩尪仔標趣味遊戲。

「農好看」是今年度農村再生社區的成果展示；「農好買」則是規畫農村再生社區農產展售促銷，串聯農村社區的原住民好店，結合擴大國旅秋冬遊自由行優惠活動進行促銷。

秘書長陳明仁表示，台東農村再生計畫在縣長饒慶鈴「開放、整合、創新」的施政理念下，讓農村社區自主發展出獨有的特色。

(中時 )