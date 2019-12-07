日本三菱電機公司8月發生新進男員工自殺事件，現場留有遺書稱上司叫他「去死」等內容，兵庫縣警方將死者的上司以教唆自殺罪嫌函送法辦。因職場霸凌而適用教唆自殺罪嫌十分罕見。

該名身為死者教育主任的30多歲男性員工於今年7月到8月間，在兵庫縣尼崎市的三菱電機生產技術中心，多次辱罵死者「去死」等言詞，已於11月14日遭函送。

中央社引述日本讀賣新聞報導，死者是8月下旬在兵庫縣三田市公司宿舍附近公園內自殺。相關人士說，該名教育主任是從7月負責指導死者準備8月舉行的技術發表會。

公司進行內部調查時，許多同事都表示，有聽死者說自己被教育主任罵「去死」；過去也有社員說，自己接受這名教育主任指導時，同樣被罵「去死」。教育主任雖然否認自己有說「去死」等粗暴言詞，但有可能說了類似的話。

三菱電機曾發生因為長時間勞動造成社員自殺或產生精神方面疾病的事件，從2014年以來有5件被認定為職業災害。

(中時 )