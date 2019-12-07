鹿港民俗文物館董事長辜仲諒強調鹿港辜家懷抱回饋社會與永續經營的理念維護洋樓，近年他自己也成立中國信託慈善基金會，幫助弱勢家庭與偏鄉兒童。（謝瓊雲攝）

建造之初，被許多鹿港在地人稱之為大和樓的鹿港民俗文物館歡慶洋樓落成一百年，舉行系列藝文展出活動，今日下午的開幕式活動賀客雲集。（謝瓊雲攝）

由台灣五大家族之一的辜家捐獻成立的鹿港民俗文物館，洋樓建築落成百年，館方歡慶百年，特舉辦為期近5個月的「百黛風華‧仕女時尚文化特展」，透過昔時的衣著、配件與家具等，揭開鹿港大家閨秀們的神祕面紗。

特展於本月8日展至明年4月5日止，鹿港民俗文物館董事辜寬敏、鹿港民俗文物館董事長辜仲諒共同出席7日的開幕式活動，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏也都到場觀禮。除了舞獅、大鼓陣，更首度嘗試以館內天井區作為表藝舞台空間，請來台灣戲曲學院畢業生所組的台灣特技團，演出三段精彩的雜耍與特技表演。

台灣戲曲學院畢業生組成的台灣特技團，在館內天井區演出三段精彩的雜耍與特技表演。（謝瓊雲攝）

台灣戲曲學院畢業生組成的台灣特技團，在館內天井區演出三段精彩的雜耍與特技表演。（謝瓊雲攝）

擔任總統府資政的辜寬敏指出，當年在日本殖民的背景下，他的父親辜顯榮認為台灣人要有魄力去興建籌建一棟洋樓，非常不簡單，只要來鹿港的人都會來「大和樓」；他也以身為鹿港人為榮，這次慶祝洋樓落成百年，意義更是重大，很高興看到大家一起來見證。

要稱呼辜寬敏為「八叔公」的辜仲諒表示，鹿港是台灣歷史文化重要的發源地，保存豐富的文物資產，鹿港民俗文物館不僅是極具代表性的地標，更是凝聚地方情感的起點，懷抱著永續經營的願景，將鹿港與鹿港民俗文物館之美讓更多人看見，將辜家先輩們對於台灣社會這份無私的愛持續傳遞出去。自己近年更成立中國信託慈善基金會，幫助弱勢、偏鄉兒童，及辛苦的家庭。

鹿港民俗文物館於1913年起造，由辜顯榮先生聘請頂尖匠師採用大正時期的洋樓混合建築風格於鹿港祖厝擴建洋樓，1919年落成時為鹿港首座西式洋樓，當地人稱「大和樓」。1973年將洋樓捐獻成立全台第一座私立民俗文物館，累積逾6000件館藏品，歷經3次大規模修繕與長達46年的管理維護。

辜家捐獻成立的鹿港民俗文物館，館內累積收藏逾6000件文物展品，建築本身、內部空間格局與家具陳設，都是一大看點。（謝瓊雲攝）

為慶祝落成百年，館慶以以「鹿港大和．百年新韻」為主題，除展出髮妝飾品、衣著織物及妝臺傢俱等藏品，明年1月10日前還有館藏人氣PK票選，12月14至15日周末兩天另推出「大正浪漫：復古創意市集」，復刻當時文青們的生活品味。

台灣五大家族之一的辜家，辜顯榮經營事業有成後擴建鹿港祖厝，請來頂尖匠師打造鹿港第一座西式洋樓，今年剛好是落成一百年。（謝瓊雲攝）

(中時 )