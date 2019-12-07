仁愛鄉農會舉辦的2019年冬季台灣高山茶王賽，7日於仁愛鄉農會原鄉驛站舉行頒獎典禮，今年特等獎由椿豐茶業羅冠麟奪得，頭等一獎由雲鼎茶莊施方云奪得，較為特別的是，這兩名頂尖得獎的製茶師都是八年級生。
仁愛鄉冬季台灣高山茶王賽，今年總參賽件數509件，經農委會茶業改良場嚴格評審下，淘汰率為48％，評審指出，今年度淘汰的茶樣，都是常見的缺點，烘焙溫度過高，無法呈現高山茶的清香特色及冬茶韻味、茶湯滋味淡薄偏澀、還有日光萎凋及攪拌控制不良，造成發酵度不足或葉片受傷積水，產生雜味、悶味、臭菁味及茶湯粗澀等缺點。
不過評審們對今年參與競賽得獎的茶樣，認為整體而言，茶質依舊維持中上水準。得獎名次分別為：特等獎椿豐茶業；頭等一獎雲鼎茶莊；頭等二獎茗博茶業；頭等三獎珍品園製茶；頭等五獎上青茶業及頭等六獎成林茶工坊。
另頭等獎為林明吉等10名、金獎為雪山大騰茶園鄒騰有等30名、銀獎為林明吉等45名、優良獎為雪山大騰茶園鄒騰有等173名。分別由縣政府農業處長陳瑞慶、仁愛鄉農會理事長林高堂、常務監事王萬全及總幹事戴錦稔等獎。會中除有仁愛鄉農民展售茶葉與各種農特產品，國姓鄉農民劉明清也在場展售最負盛名的甘草橄欖。
(中時 )
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