美聯社報導，巴基斯坦人蛇集團將國內629名婦女賣到中國當新娘，許多人遭虐待或被迫賣淫。但巴國政府為維持與北京友好關係而施壓當局停止調查，法院更無罪釋放中國籍犯嫌。

美聯社取得巴基斯坦調查人員彙整而出的一份名單，內容指出從去年以來，巴基斯坦各地至少有629名女性被賣到中國當新娘。

巴基斯坦調查人員依據邊境整合管理系統的資料，彙整出629名受害女性名單，其中包含新娘的身分證字號、中國丈夫的姓名與結婚日期等資訊。

幾乎所有女性都從去年至今年4月期間與中國男性締結婚姻關係。其中一名高階調查官員表示，629名女子據信全都是被自己的家人賣給人蛇集團，才會嫁給中國人。

但基督教維權人士伊克巴（Saleem Iqbal）指出，巴基斯坦政府試圖阻止相關當局對此事進行調查，並對查緝人口販運網路的聯邦調查局（Federal Investigation Agency，FIA）官員施以「龐大壓力」。

對於這些指控，巴基斯坦內政部及外交部都拒絕置評。

當局打擊人口販運所展開的最大案件以失敗收場，巴國費索拉巴德（Faisalabad）法院今年10月開庭審理此案，最終宣判31名涉嫌從事人口販運的中國籍被告無罪開釋。

美聯社今年稍早揭露，巴國境內基督教少數族群逐漸成為人蛇集團的新目標。在穆斯林信徒為主的巴基斯坦，基督徒是最窮困的族群之一。人蛇集團付錢給貧困的父母，請他們把自家女兒賣到中國當新娘。許多新娘到了中國便受到孤立、虐待，甚至被迫賣淫。

數十年來，中國一直是巴基斯坦堅定的盟友，還曾提供軍事援助給伊斯蘭馬巴德當局。維權人士和人權工作者指出，巴基斯坦政府設法壓掉新娘販運的消息，以避免損害巴國與中國日益緊密的經濟關係。

中國對外籍新娘的需求源於國內人口結構問題，因為中國曾實施長達35年的一胎化政策，導致國內男女人口比例失衡，目前中國男性大約較女性多出3400萬人。

(中央社)