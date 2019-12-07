趁著塞勒、維克兩名裕隆洋將感冒缺陣，台灣銀行7日以69比61拿下首場熱身賽勝利，沒想到台銀總教練陳國維賽後整整關在休息室內，開了半個多小時的會不肯出來，「我們的比賽內容很差，很多東西都打不好，真的需要好好檢討！」

畢竟是第1年接掌台銀兵符，就算只是熱身賽，陳國維對於自家球員表現仍然很高，「我要求打出快攻與投進外線，甚至打Motion與攻擊籃框，球員卻都沒有做到，畢竟裕隆也在練兵，我們還打出這樣的內容，我當然不可能感到滿意。」

對於瓊斯、米歇爾兩名台銀洋將表現，陳國維也有不少怨言，「瓊斯跟我說大概是第1場，讓他有點興奮，整個感覺就不太對，直到我叫他下來，才慢慢找回感覺，米歇爾則是面對李德威、周柏臣等本土長人都打不進去，這樣怎麼行！」

唯一可能讓陳國維比較滿意的，只有今年狀元張家禾的進攻表現，張家禾整場投12中6，攻下全隊最高15分，陳國維說：「其實之前家禾的狀態呈現下滑，攻守也失調，讓我原本相當擔心，他也傳訊給我詢問意見，但他真是比賽型球員！」

張家禾賽後的第一句話，也馬上嚇傻現場所有媒體，「我到正式比賽反而比較放鬆，因為我很興奮，也是第1年打，我一點也不會緊張，反而在練球時，我會想太多，很想做好所有的事，狀態當然不好，才會傳簡訊問教練該怎麼做。」

「我直接告訴國維教練，很清楚自己狀況不好，希望教練能給我一些建議，他就跟我說先從防守做起，別想太多，更給我足夠的信心，」張家禾說，「其實我認為狀元只是一個頭銜，並不會讓我變強，唯有我繼續努力才有機會成功。」

(中時 )