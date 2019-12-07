韓國瑜苗栗輔選空拍畫面曝光

距2020總統大選還有30幾天，國民黨苗栗縣立委參選人陳超明今天上午在竹南鎮環市路二段成立聯合競選總部，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義，以及總統參選人韓國瑜等人都到場站台。《中天新聞》空拍畫面曝光，整條街滿滿人潮 網友看到這樣的場面快嚇死：人潮望不到邊...。

該場造勢，苗栗縣長徐耀昌及前縣長劉政鴻，以及新竹縣長楊文科也都站台助勢，現場湧進1萬多人，韓國瑜在台上致詞時，一度被強風吹到往後退陳超明趕緊一把抓住他的右手臂。韓國瑜為此開玩笑說，他以前比較胖，選舉後瘦了4公斤，所以風一吹就往後退，身體的健康消耗越來越大，現在唯一可以保證的，就是心地善良之外，其他身體都不太好了。

網友看完空拍畫面則激動喊說：「人潮望不到邊...鐵一般的庶民支持呈現，前進總統府！」、「一望無際的國旗海🇹🇼🇹🇼」、「台灣燈會後第一次看竹南那麼多人。韓國瑜凍蒜啦！」、「满满人潮，滿满感動。早上高雄鳳山場，没韓總有龍介也是满满人潮。繼續堅定支持韓總統，直至送到總統府。」、「我看直播現場真的超強，整條大馬路一半封起來被人擠得滿滿滿，超過幾百公尺，重點是沒有遊覽車跟便當。」、「苗栗？怎麼那麼多？從哪裡冒出來的？沒有遊覽車沒有便當...。」

(中時電子報)