游錫堃挺鄭寶清，讚管理學博士優質立委。(蔡依珍攝)

游錫堃挺鄭寶清，讚管理學博士優質立委。(蔡依珍攝)

游錫堃挺鄭寶清，讚管理學博士優質立委。(蔡依珍攝)

游錫堃挺鄭寶清，讚管理學博士優質立委。(蔡依珍攝)

爭取連任的立委鄭寶清7日一早不畏風雨到南門市場掃街拜票，前行政院長游錫堃到場陪同力挺，不但送上日本來的必勝達摩，更大讚鄭寶清曾任3屆立委、2任國代，又是管理學博士，當立委對台灣會有很大貢獻，呼籲桃園鄉親全力支持相挺。

游錫堃說，中美貿易戰如火如荼，中國對台灣的滲透無所不用其極，自從霸權崛起後壓迫西藏先進100多萬人、對香港用送中條例制約，對內壓迫、對外滲透，因2020大選比任何一次選戰都更重要，是台灣關鍵一戰，直言如果讓親中候選人當選，以現在中國霸權強勢崛起氣勢，台灣可能會不保。

游錫堃強調，香港上一代就是沒有做好守護民主自由工作，才會讓這一代走上街頭反送中，呼籲我們這一代一定要做好守護下一代民主自由的工作，不要讓下一代像香港一樣。

游錫堃也不忘大力推崇鄭寶清，讚他擔任過2屆國大代表、3屆立委，還是管理學博士，不管黨外運動或輔助執政黨都很稱職，如果能連任立法委員，未來對台灣會有很大奉獻，也呼籲桃園鄉親支持鄭寶清。

鄭寶清除感謝游相挺，也提到自己的政績，他說南門市場是桃園最大的市場，在他爭取下，南門公園停車場完工，光機車位就有逾600個，停一天只要收10元，汽車也有300多個，促進南門市場商家繁榮，市場生意也變得非常好。

鄭寶清也透露，攤商生意好到連自來水都不夠用，他立即要求自來水公司將原本80mm的管線加大至200mm，並在最短時間？最小影響下，快速完成汰換，現在已經施工完成，隨著三民路店面一間間打開、重新開張營業，讓桃園經濟良性循環。

鄭寶清提到，面對中國威脅恐嚇，大家需要站在一起，香港需要用流血爭取民主自由，台灣只要一張選票就能維護民主自由傳給下一代，希望大家一起努力，讓台灣越來越好、守住尊嚴。

(中時 )