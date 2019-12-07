台中市長盃飛盤錦標賽連四天賽事，吸引400多名好手同場較勁，市府官員與議員到場為選手加油打氣。（盧金足攝）

不畏低溫來襲，台中市多項運動競賽熱力四射，2019年台中市長盃飛盤錦標賽在朝馬足球場登場，吸引400多名好手同場較勁，運動局長李昱叡7日出席開幕典禮，為選手加油打氣，鼓勵民眾培養運動習慣，共同響應市府「酷城市、酷運動」的理念。

市長盃飛盤錦標賽共分為擲遠賽、回收計時賽、雙人傳接計時賽、高爾夫敲桿賽及飛盤爭奪賽等5大項目，有國小組、國中組、高中組、教師組以及社會組等競賽組別共44組，爭取最高榮譽。

李昱叡表示，市長盧秀燕擔任台中市體育總會飛盤委員會主委，全力支持飛盤運動，每年都舉辦主委盃及市長盃錦標賽，推動全民運動風氣，並結合學校協助與推廣。

「第9屆大台中柔道錦標賽暨第11屆柔協盃柔道錦標賽」也同步競技，全台9縣市300多名選手參加，今年新增4至6歲幼兒組，鼓勵兒童從小培養柔道興趣，強健體魄，也能在比賽中學習禮儀之道。

此外，2019年全國冬季室內划船錦標賽，在大里高中禮堂揭開序幕，共有全台34所國高中職及大專院校317名划船好手參賽，由於室內划船賽是以測功儀連接螢幕，換算選手划船速度，激烈程度不輸真正水上划船比賽，賽程緊張刺激。

此外，運動局今日也與台中市身心障礙體育總會輪椅舞委員會合作舉辦「灰姑娘輪椅舞集」成果發表會，輪椅舞者陳嘉翔、陳穎生在表演台上展現自信及魅力，舞出精彩人生。

(中時 )