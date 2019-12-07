想不到色狼認了偷拍，法律卻奈何不了他！台南市一間女僕餐廳爆出店長，長期在更衣室裡放置偽裝成行動電源的針孔攝影機，偷拍更衣的女員工。最讓人傻眼是東窗事發之後，店長雖然坦承自己有偷拍不過最後卻以不起訴結束讓受害員工相當傻眼。

機靈的員工越想越不對，便上網查詢型號，才發現所謂的「接觸不良的行動電源」其實是可app監看、錄影、偷拍的針孔攝影機。(翻攝自《爆料公社》)

有六名同事都看過這台「行動電源」在更衣室「充電」。(翻攝自《爆料公社》)

民眾在《爆料公社》指自己在台南某家女僕咖啡廳工作，就在店鋪搬家之後，店長都會在上下班前藉充電或如廁為由前去更衣室，不過其他同事也都在更衣室充電，因此一開始員工們沒有起疑。直到日前店長至日本洽公，晚上假借充電名義至員工房間借廁所插座充電，並特別告知「這顆行動電源接觸不良，線已經喬好，不要在動它」這名機靈的員工越想越不對，便上網查詢型號，才發現所謂的「接觸不良的行動電源」其實是可app監看、錄影、偷拍的針孔攝影機。

這名員工回台後與同事討論後發現，有六名同事都看過這台「行動電源」在更衣室充電，於是聯合同事遂質問店長，起初店長先是裝傻否認，第二次才勉強坦承自己是壓力太大才偷拍，但內容仍有許多謊言，氣憤的員工們因此告上法庭，不過檢方調查發現該款行動電源針孔攝影機無須安插記憶卡，是由手機app遠端監控錄影，沒有查到影片保留的證據，因此不予起訴。

對此受害員工感到無奈，也不希望再有人受害，因此呼籲「提醒所有女性/男性朋友在工作時務必多家留意周遭任何的人事物，不論是陌生的行動電源、充電器、延長線、衣架、掛鉤都可能是偷拍工具！請大家多加小心！」

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(中時電子報)