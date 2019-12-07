蔡英文總統宣示2019年為「都更2.0元年」，內政部次長花敬群今天表示，統計至11月底，已核定87件都更案、申請357件危老重建案，年底應該可以分別增加到近100案及400案，合計有機會達到500案，「今年為都更2.0元年，大家都沒漏氣」。

花敬群今天是出席「第一屆危老+都更博覽會」致詞時，作上述表示。總統今年3月表示，今年是都更2.0元年，將加速推動都市更新與危老重建，其中都更希望能達100案，危老重建希望較去年倍增達300案，總計都更與危老重建目標400案。

花敬群指出，第一屆危老都更博覽會舉行象徵歷史啟動的時刻，過去30年來，台灣危老建築改建無法好好進行，累積龐大的壓力及問題，好在這幾年在各方鼎力支持下，漸漸展現出成績。

花敬群說，從歷年都更危老重建核定件數來看，在馬政府主政的2009年到2016年間，平均每年都更案件僅40案上下，總統蔡英文上任後，2017都更案大增至77件，逐步翻轉「都更已死」概念。2017年「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（危老條例）通過，2018及2019年也核定不少危老重建案。

花敬群說，至10月底，今年已核定77件都更案及申請315件危老案件，最新統計至11月底，都更案已增至87案、危老重建案件增至357案，到年底有可能達成近100案及400案，合計有機會達到500案。

花敬群說，隨都市更新條例日前修訂更為完整，都更也變得更簡單，但這在實務上還沒真正發揮效果，效應預計將在2020年逐漸發酵，帶動都更危老案件產生倍增效應。對於明年目標，他表示，不敢喊出偉大數字，但相信外界可拭目以待。

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