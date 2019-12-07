瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，「5G領域，亞洲將一馬當先！」

為什麼？

成員多達600位資產分析師、經濟師的該辦公室團隊，提出5G相關經濟價值將在亞洲地區以下六大領域，催生數兆美元：

智慧城市—5G的低延遲優勢將展現，並物聯網支持；智慧產業—連接設備和感測器，有助於亞洲向價值鏈上游攀登；智慧出行—自動駕駛有助於解決交通難題；智慧遊戲—廣泛應用在低延遲的遊戲體驗、亞洲電競團隊競相崛起並佔據領軍地位；智慧健康—先進的遠端監控受益，可穿戴設備亦獲得支持；智慧農業—精準農業、智慧種植、無人機等的廣泛驅動。

瑞銀財富管理投資總監辦公室十分明確指出，也因此5G比想像得更快、更有智慧，5G發展帶動許多科技如虎添翼，5G是亞洲科技領域的下一個爆發點！

瑞銀財富管理研究團隊指出，每過十年，新的行業標準就會重塑無線通訊領域，「現在我們正在邁入5G引領全球發生翻天覆地變化的時代」，儘管升級網路的代價高昂，但憑藉基於軟體的強大網路功能和更低延遲（僅為4G的十分之一），5G實現了速度更快（4G的20倍）、容量更大（4G的10倍）、靈活性更高。

該團隊並預測，5G應用將遍地開花，包括：（1）增強型移動寬頻，支持虛擬實境（VR）和增強現實（AR）以及移動邊緣計算等方面的新應用開發；（2）可與傳統寬頻相媲美的固定無線接入；（3）物聯網應用普及，這要歸因於密度加大、功率要求降低以及頻寬增加；（4）移動、自動化和機器人等領域極其可靠的低延遲通訊。

(工商 )