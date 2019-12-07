前總統馬英九7日上午赴苗栗陳超明競選總部造勢，痛批蔡英文噁心。〔謝明俊攝〕

國民黨主席吳敦義要民眾下架空心菜。〔謝明俊攝〕

前總統馬英九昨日上午前往苗栗替黨籍候選人陳超明造勢，馬英九痛批現任總統蔡英文在去年公投，10項公投民進黨都輸了，竟然就修公投法，把我們的公投法關在鐵籠裡，公投通過以核養綠，蔡英文卻跑去參加反核大遊行，這樣把公投踩在地上，還口口聲聲是顧民主，守護台灣，實在令他感到噁心。國民黨主席吳敦義也痛斥民進黨養網軍，上億的錢都給網軍，經濟也不好，兩岸也不好，他要大家下架空心菜。

馬英九表示，過去的蔡英文主任委員並沒有否認有一中各表的92共識，但當了總統以後就完全不一樣了，這3年多來，經濟發展一直在退步，今年經濟成長不敢讓人樂觀，但我們總統很喜歡跟大家講，現在是20年來經濟最好的時間，還強調有100多家大陸台商都回台投資，帶來7000億台幣的外資，結果經濟部次長在立法院答詢的時候很老實坦承外資還沒有進來，總統不用講這些不切實際的話。

馬英九繼續批蔡，一例一休，勞資都不滿，2025的非核家園，讓火力發它不斷增加，空汙嚴重，政府不承認92共識，影響陸客不來，今年又少了70萬陸客，減少1千多億產值，外交3年掉了7個國家，世衛組織等都無法參加，蔡英文每次都說護主權，掉那麼多邦交國，是護誰的主權？

馬英九抨擊，去年的10項公投，民進黨都輸後，竟然就修法不能與選舉綁在一起，還限定每2年辦一次，而且還限制在8月的第2個周6，把我們的公投關在鐵籠裡，去年公投通過的以核養綠，蔡總統卻跑去參只有2000多人的反核遊行，一個民選總統可以把民意踩在腳下，讓他感到噁心，因為蔡英文不配講民主。

(中時 )