台東縣長青學苑今天在寶桑國小活動中心舉辦成果發表會。（莊哲權攝）

台東縣長青學苑成果發表會今天在寶桑國小活動中心舉辦，21組表演隊伍，由各班老師帶領「不老」學員展現1年來的學習成果，縣長饒慶鈴鼓勵長者活到老、學到老，展現活力、豐富生活。長青學苑開辦21年，參與人次已逾5萬1539人次以上。

這次成果展由林庭瑤帶領的爵士舞蹈班揭開「銀光燦爛 舞動青春」序幕，除了21組動態演出，還有6組靜態攤位展示，並致贈長青學苑26位老師感謝狀，感謝1整年來的付出與辛苦。

社會處指出，縣府自辦長青學苑課程共計65班，開設班別有語文、健康養生類、舞蹈運動、數位學習、音樂素養、藝文培養及手工藝等類型；而縣府補助老人會及社區發展協會於各鄉鎮市辦理課程共26班，108年合計開設91班，學員約2730人。

縣長饒慶鈴表示，上任後非常注重老人福利，看到長輩們盡情展現活潑的身心、學習成果，讓人相當開心，與健康，希望藉由課程與活動鼓勵長者持續進修。

今年最多人報名的靜態班別為語文類的「英文進階班」，有48名；動態類最多的為「實用社交舞」專班，有40名，這兩班深受學員的喜愛，她樂見長者們利用學習來維持身心健康與豐富自己的生活。

社會處處長曹劍秋說明，台東縣老年人口有3萬6014人，佔人口比例17％，已達高齡社會，長青學苑是促進長青社會參與，高齡者終身學習是成功老化、活躍老化的重要因素之一。今年的主題「銀光燦爛 舞動青春」就是希望長者於活動交流學習，讓生活充實、心靈富足。

(中時 )