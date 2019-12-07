陸軍退役中將羅文山涉收受中國大陸政協許智明政治獻金，協助前總統馬英九競選2008年總統，馬當年勝選後接見許智明，遭蔡英文總統示警，「中國對台滲透無所不在」。馬辦下午發新聞稿表示，再度證明民進黨執政無能，抹紅才是其一貫選舉伎倆，按此邏輯，蔡總統是否該調查內政部長徐國勇，為何接見大陸政協管浩鳴，反問是不是被滲透了？

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，馬前總統連中共最高領導人都見過面了，在8年執政期間，兩岸關係和平、穩定，中華民國主權沒有絲毫受損，連宋楚瑜今天都讚譽有加。民進黨炒作見了那些有所謂政協背景的人，請問意義是什麼？只有兩個字：「無聊」。

馬前總統辦公室表示，馬前總統任內不僅兩岸關係和平，更維護國家主權，八年來事實已證明，民進黨不斷誣指的「賣台」從不存在，蔡總統說「滲透無所不在」，根本邏輯錯亂，不知所云。

馬前總統辦公室強調，馬前總統所收受政治獻金，均依法據實向監察院申報，屬於政府公開資訊；馬前總統任內的接見也都有紀錄在案，從未涉違法情事，絕對經得起檢驗。外界若有質疑，歡迎檢舉告發，讓司法檢視。透過媒體放話惡意抹紅抹黑，將自負法律責任。

(中時 )