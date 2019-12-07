台灣冬天氣候一向是冷熱溫差大，主要在晚上級輕晨時候最冷，白天卻又大太陽，因此民眾推崇「洋蔥式穿法」。但是市面上外套擺擺款，選擇太多，卻沒有太多需求，到底要穿哪一種款式的外套最適合台灣天氣？有人就提問哪款外套是「台灣冬天最百搭」，網友曝神級搭配法，稱絕對是「冬日百搭」。

一位女大生在PTT《WomenTalk》板上詢問，表示想買一件適合冬天的大衣，但認為長版的大衣不適合走在校園，平常自己風格又多變，希望網友能夠推件一款「最百搭耐穿的冬天厚外套」。

網友見原PO需求，紛紛提供許多建議，單要從「百搭」方向來說，許多人推「米其林衣」，也就是羽絨外套，認為冬天穿羽絨衣很方便「你適合UQ羽絨衣，有款桃紅色反光米其林羽絨衣已經流行好幾個冬天了」、「米淇淋，最保暖真的」。

再來也有許多網友推「The north face」的外套，但網友不建議一次買囊括多件式的外套，指出「長版或中版風衣，裡面買內搭用的羽絨」保暖效果很好。對於原PO本身不太喜歡長版大衣，網友認為可以選擇衣長較短的「牛角扣大衣」，既保暖又好搭。另外，還有一件是網友超推的女裝大衣，據了解是PTT合購版熱門款的「完美版型大衣」長度適中又保暖，曾造成搶購風潮。

其餘則是「軍裝大衣」、「飛行外套」、「迪卡儂機能外套」等，都具有很好的保暖效果。原PO網友見此篇分享，不禁讚嘆「原來還有這麼多種選擇，長知識了」。

(中時電子報)