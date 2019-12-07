台北市議員羅智強在臉書上發表有關總統大選辯論會的聲明，指從沒見過一位總統只敢在親綠媒體主辦的辯論場上辯論；蔡英文總統辦公室發言人阮昭雄表示，無論是中選會主辦的電視政見發表會，媒體協同舉辦的電視辯論會，他們的態度就是尊重這些單位的規劃安排。

阮昭雄還說，羅智強臉書聲明內容，不實指控總統破壞辯論慣例，「一直拒絕與韓國瑜辯論」；事實上，他們認為總統大選，總統候選人透過政見發表、辯論形式，讓國民對於各組候選人的政策主張、國家願景能更近一步了解，是必經過程，總統也多次表達一定參加。羅智強議員的「一直拒絕與韓國瑜辯論」，是令人遺憾的不實指控。

他說，競選團隊是在10月間接獲三立電視台邀請，考量4年前三立電視團隊與公視、四報一社合辦總統辯論會無論在收視、製播品質與相關事務安排上均為過去以來最佳，他們同意優先授權該公司循例辦理。

阮表示，至於後續媒體間的協調、整合，他們尊重不介入，但期待相關的整合儘速進行。

阮昭雄強調，他們不清楚羅智強議員目前擔任韓市長競選團隊何職，也不了解羅議員胡亂為媒體貼上標籤的理由是為了爭取個人的曝光，還是希望促成一場成功的總統大選辯論，但提醒羅議員，去年高雄市長唯一一場辯論會，韓市長就是選擇由三立舉辦。而該場辯論唯一爭議，則是藍營造假「陳其邁戴耳機」、「護唇膏有問題」等不實訊息事件。

他表示，總統大選的辯論，是民主運作過程中神聖莊嚴的一部分，期待韓市長，勇敢面對這樣的民主過程，不要以貼媒體標籤的方式作為迴避辯論的藉口。

他說，提醒韓市長，也提醒羅議員，包括四年前，歷來總統大選辯論的主辦單位都有四報一社等媒體參加，而蔡總統以及她的競選團隊，都不曾以主辦辯論團隊中有不友善的媒體而拒絕參加，羅議員的操作，應該適可而止。

(中時 )