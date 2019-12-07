尋求連任的無黨籍立委參選人趙正宇（中左）八德競選總部成立，桃園市長鄭文燦（中）及多位民進黨市議員、地方人士到場站台外，並無大咖政治人物到場。（甘嘉雯攝）

無黨籍立委參選人趙正宇（中）八德競選總部成立，許多支持者到場參與。（甘嘉雯攝）

有別於以往造勢場合，網紅、名嘴、政治人物輪番站台助選，尋求連任的無黨籍立委參選人趙正宇競選總部7日舉行成立大會，趙正宇說，現場最大咖是每一位鄉親好朋友，因為深耕在地，才知道鄉親所想要的是什麼，而他參選的第6選區民進黨並未提名人選，市長鄭文燦7日特地幫他輔選。

趙正宇選在八德南景雲停車場舉行競選總部，他說，以前當議員服務48個里，現在當立委要服務100個里，而且6個選區裡第6選區占了整個桃園市1／3區域，也是最大的區域，但是他服務鄉里的心，沒有一刻停歇，以在地情誼為主軸，沒有偏激言論、沒有分化口號，沒有人該因政治而分裂。

趙正宇參選的桃園市第6選區，是民進黨在桃園市唯一沒有提自家參選人的區域，而是支持無黨籍競選連任的趙正宇，他與鄭文燦當初在桃園縣議會不僅同為縣議員同事，也一樣出身八德，交情匪淺，鄭文燦說，八德是族群多元的地方，也是台灣的縮影，趙正宇屬於人家所謂的事情做得多、話說得少、也是立法院的省話一哥，希望大家給予支持。

(中時 )