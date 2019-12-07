國民黨現任北市第三選區立委蔣萬安於7日下午成立「松山後援會」，黨內大咖紛紛前來力挺，前總統馬英九早上才在桃園替黨籍立委萬美玲輔選，下午便趕來松山區站台。（吳康瑋攝）

國民黨現任北市第三選區立委蔣萬安於7日下午成立「松山後援會」，黨內大咖紛紛前來力挺，前總統馬英九早上才在桃園替黨籍立委萬美玲輔選，下午便趕來松山區站台。（吳康瑋攝）

國民黨現任北市第三選區立委蔣萬安於7日下午成立「松山後援會」，黨內大咖紛紛前來力挺，前總統馬英九早上才在桃園替黨籍立委萬美玲輔選，下午便趕來松山區站台。（吳康瑋攝）

國民黨現任北市第三選區立委蔣萬安於7日下午成立「松山後援會」，黨內大咖紛紛前來力挺，前總統馬英九早上才在桃園替黨籍立委萬美玲輔選，下午便趕來松山區站台，他一站上台就考蔣萬安今天是什麼日子，蔣萬安立馬答「遷台70週年」，讓馬英九狂讚「如假包換」不愧是蔣介石的曾孫，並表示他不僅問政勤快，更勤走地方基層，是黨內明日之星。

馬英九現場指出，總統蔡英文上任後，不僅強行通過一例一休，還不跟大陸往來，造成服務業、觀光業受到嚴重衝擊，來台觀光的旅客光一年就減少70萬人次，使得人民至少損失一千五百億，可是總統卻還向人民誇口說現在是台灣20年來經濟最好的時候，他厲聲痛批蔡英文「只有自我感覺最好」。他接著指出，蔡總統常常把「大陸台商返台百餘人、投資七千億」擺在嘴邊，但經濟部次長日前在立法院，卻很誠實的坦言「台商確實回國，但外資的投資卻至今都沒有動作」，硬生生的戳破蔡總統編織的美夢。

馬英九更強調，蔡英文上任至今3年4個月都持續聲張要保護主權，但還沒來得及保護，就已經丟掉7個邦交國，為30年來丟最快的總統，若連任到時候沒有邦交國，哪來的主權，在國際上也更顯孤立。他呼籲全民重視手中的每一張選票，為了在不利的國際情勢中保護中華民國，將「總統票支持韓國瑜，立委票支持蔣萬安」。

蔣萬安接著向來聲援的民眾分享，自己組建的法律諮詢團隊曾「救人一命」，並指出，他從政以來始終秉持著「實在」這個初衷，更抨擊某些立委只會譁眾取寵，而針對日前郭台銘透露要為蔣萬安站台，現場記者詢問雙方是否已有聯繫？蔣萬安則回應，謝謝郭董及前輩們的支持，等郭董回國之後，會有進一步的安排。

(中時 )