彰化縣長王惠美（左三）到場致詞，也陪同張善政（左二）在場邊看球加油。（謝瓊雲攝）

東南亞職業籃球聯賽（ABL）第三季比賽在彰化縣立體育館登場。（謝瓊雲攝）

東南亞職業籃球聯賽（ABL）第三季比賽在彰化縣立體育館登場。（謝瓊雲攝）

彰化縣立體育館現場吸引至少6500位滿滿的人潮前來觀賽加油。（謝瓊雲攝）

國民黨副總統參選人張善政7日到彰化走透透，下午到彰化縣立體育館看球賽，欣賞ABL第三季寶島夢想家彰化主場賽事，對上富邦勇士隊，張善政也上場為兩隊開球。前來陪同看球賽的彰化縣長王惠美再被媒體問及，何時正式宣布接下彰化縣競總主委，王惠美強調仍以縣政為重，等議會定期會開完再說。

韓國瑜彰化縣競選總部下周六將在員林市，結合韓國瑜蕭景田聯合競總成立，舉行聯合造勢活動，國民黨彰化縣黨部在已印製好的「彰化縣韓國瑜暨立法委員聯合競選總部成立大會」請柬上，將王惠美掛上彰化縣競選總部主任委員頭銜。

但王惠美到彰化體育館致詞開場後，面對媒體追問，仍然不願意主動鬆口宣布，再次強調現在自己仍需以縣政為主，否則縣政若沒做好就宣布，也不會為候選人加分；她表示將等議會會期結束之後，再選擇最佳時間、符合選民的期待與觀感再做正式宣布。她也忍不住開玩笑說，「現在哪還需要印請柬，直接用LINE就可以聯繫了。」

東南亞職業籃球聯賽（ABL）第三季比賽在彰化縣立體育館登場，首場「寶島夢想家vs台北富邦勇士」，寶島夢想家找來「阿美族戰士」楊敬敏以及「台灣噴射機」張宗憲加盟，戰力再升級，今日下午對決由「野獸」林志傑以及「大房東」曾文鼎領軍的台北富邦勇士；這些由黃金世代成員聯手年輕小將，打造出實力堅強的陣容，賽事精彩可期。

首場賽事由彰化縣長王惠美蒞臨致詞、彰化縣議會議長謝典林、寶島夢想家董事長張承中等人與會，前行政院長張善政為球賽開球，現場吸引至少6500位滿滿的人潮前來觀賽加油，王惠美感謝主辦單位的用心，讓彰化鄉親能夠欣賞到國際級籃球賽事，歡迎球迷們來彰化看球、旅遊，嘗嘗彰化的小吃，同時也邀請大家一起為地主隊寶島夢想家加油。

(中時 )