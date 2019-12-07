今（7）日舉辦的第一屆危老都更博覽會，下午再登場第一屆危老與都更研討會，主辦單位表示，會場吸引超過800人報名參加，來自銀行界、地政法規、建築業等各界，遠超過原定場地容納人數三倍以上，突顯老屋改建與居住安全的問題，已成為台灣民眾當前極為關切的重要議題。

一手催生「危老條例」的內政部次長花敬群指出，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」於2017年5月10日公布施行以來，截至今年9月底，全國危老重建案已核定273件，相較於過去每年只核定約40件，這兩年來已呈現倍數成長。

內政部邀請銀行業、營建業者等參與，先從小規模的舊建築物做起，已帶動老屋重建速度加快。花敬群指出，搭配中央法令鬆綁、配套執行、地方行政人員的審議，再加上對業界的溝通說明，正是快速推動簡易危老的開端。只要累積更多的成功案例，就可以持續推動大規模重建，真正做到都市景觀規劃與城市競爭力的提升。

都更行動由政府專責處理，才是加快的適當作法。內政部如今能以行政法人方式成立「國家住宅及都市更新中心」、以及與財政部聯手催生的「台灣金融聯合都市更新服務公司」，集結八大公股銀行、台灣金聯與農業金庫等十大股東。

財政部次長莊翠雲表示，推動都更需要金融服務的配套規劃，透過民眾對於公股金融機構的信賴，有助於提升危老重建的意願，政府將繼續以靈活手段，主導公辦都更案，以及協助民眾自主重建與導入業界資源，加速推動危老與都更的整合執行規劃。

臺灣企銀於去年年底創各行庫之先，設立創新金融專案辦公室專責辦理都更金融等業務，目前都更金融，包含都更、危老及相關業務協銷。

臺灣企銀董事長黃博怡說，都更危老不但對社會很有貢獻，能匯聚相關產業、帶動經濟動能，展望2020年，將持續以「金融挺都更2.0」一舉解決兩老（建物老化、人口老化）、雙缺（工業區缺地、缺電）問題。

(工商 )