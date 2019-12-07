9位國民黨立委6日前往外交部，要求見部長吳釗燮說明大阪辦事處處蘇啟誠自殺一事，結果吳釗燮不僅拒絕接見立委，還指示外交部駐警關門夾傷了2名女立委，國民黨總統候選人韓國瑜昨日在苗栗接受聯訪時表示，外交部原可以和立委坐下來喝一杯咖啡，好好溝通，但卻用這種粗暴的方式，使得2位立委受傷，外交部的吳部長要負全部的責任。

韓國瑜表示，國民黨有9位立委去外交部溝通，外交部其實可以把大門打開，準備一杯咖啡，大家理性的來溝通，這樣氣氛會很好，結果外交部完全不要這種方式，以粗暴的方式，使得2位立委受傷，像他在高雄，民進黨議員來抗議，他立刻就和民進黨議員見面，坐下來大家喝一杯咖啡，有什麼不滿可以講出來，這是一個很健康的態度。

韓國瑜指責外交部，從前天晚上外交部所處理的方式，可以看得出來，整個外交部的方式，是完完全全的粗暴，而且沒有禮貌的，甚至對國會議員是不尊重的，他覺得這件事情，讓2位國民黨立委受傷，外交部的吳部長要負全部的責任。

(中時 )