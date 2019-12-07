台灣行動菩薩助學協會邁入第16年，除了助學、新台灣之子課後輔導，及培育工匠達人發願成才培育計畫；7日於在台中市好運來洲際宴展中心，舉行第8屆「2019 愛你久久 Love Together」相見歡活動，60所國中小、共712位師生團圓用餐，藉由活動為孩子募助學款。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳志聲表示，從第1屆的科博館之旅，接著東海大學大地遊戲、台中牛排館、市政府園遊會、「只要我長大」首映會、麗寶樂園童樂會等；今年「2019 愛你久久 Love Together」相見歡活動，以團圓餐會及國際棒球賽體驗，讓孩子歡樂滿滿。

表演活動精彩熱鬧，由氣勢磅礡、獲全國冠軍的芳苑國中戰鼓隊、熱力四射的南投大成國中原住民舞蹈、台中東勢石角國小客家民俗歌謠，及彰化芳苑民權華德福實驗中小學小提琴表演等。好運來洲際宴展中心以公益價端出高級菜色招待師生，活動餘額全數作為協會助學金專款專用。

台灣行動菩薩助學協會成立16年，助學助養的學生近萬人次，發出逾億元助學助養金，包括學雜費、營養午餐、課後輔導、發願成才培育計畫之高國中技職教育、偏鄉小學之美學教育等，培養孩子多方面興趣發展，讓孩子們散發自信與氣質，用教育翻轉人生。

(中時 )