美國非洲司令部說，美軍相信上個月在利比亞首都附近失蹤的一架無武裝無人機，係被俄羅斯防空火力擊落，美方要求歸還飛機殘骸。

此一事件突顯莫斯科在這個能源豐富的國家中扮演日益強大的角色。俄羅斯僱傭軍據稱代表駐利比亞東部的指揮官哈夫塔爾（Khalifa Haftar）介入利比亞內戰。哈夫塔爾試圖佔領首都的黎波里，這裡現在由國際公認的利比亞民族和解政府（GNA）控制。

負責非洲司令部的美國陸軍上將湯森德說，他相信當時的防空系統操作者「開火時不知道這是一架美國遙控的飛機。但是他們現在當然知道它屬於誰，卻拒絕歸還。他們說不知道它在哪裡，但我不相信。」湯森德告訴路透。

非洲司令部發言人、空軍上校卡恩斯說，過去沒有公開的美國評估得出的結論是，無人機11月21日失蹤時，俄羅斯私人軍事承包商或哈夫塔爾的所謂利比亞國民軍正在執行防空任務。

卡恩斯上校說，美國認為，防空人員在「誤認為是反對派」無人機後才向美國飛機開火。利比亞國際公認的民族和解政府的一位官員表示，看起來俄羅斯僱傭軍是責任方。

俄羅斯當局否認在任何外國軍事戰場使用軍事承包商，並說在國外戰鬥的任何俄羅斯平民都是志願者。利比亞國民軍否認有外國支持。

一位現任和一位前俄羅斯承包商都告訴路透，自9月以來，利比亞軍方已從一個俄羅斯集團的數百名私人軍事承包商那裡獲得了地面支持。

與利比亞民族和解政府有關的軍事官員以及西方外交官也證實了俄羅斯承包商在利比亞的存在。

(中時 )