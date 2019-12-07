偏鄉學生7日到源鮮智慧農場，學習科技農業。（甘嘉雯攝）

偏鄉學生7日到源鮮智慧農場，學習科技農業。（甘嘉雯攝）

偏鄉學生7日到源鮮智慧農場，學習科技農業。（甘嘉雯攝）

為了讓偏鄉孩子有機會接觸城市農業進而啟發科學自造能力，蘆竹源鮮農業公司與北投喬大社會企業聯合攜手推動「拉孩子一把」活動，博幼基金會董事長李家同表示，從小學生開始，就應該注意科學，至少要使更多的孩子不害怕科學，讓偏鄉孩子學習城市科技農業及程式教育。

從光電出身的蔡文清一手創辦亞洲最大的智慧農場、應用科技引領世界生技農法新標竿 i-Farming打造領先市場上農法的規格，能全年穩定生產零農藥的健康、純淨、回甘的活舒菜。

蔡文清說，有次他對孩子分享自己從13歲就外出當學徒，23歲自己創業等生命故事，孩子們聽完後上前來跟他說「董事長，我長大也想跟你一樣當老闆！」他強調，孩子們的競爭力不單單是單一技術學習，從言語表達、科學程式邏輯、動手創造等等結合成統整的能力是最重要難得的。

除了農場導覽講解外，好學市集提供超級科學家程式課程系統，從程式能力、邏輯、動手做的活動，結合統整的能力，孩子們做出七彩發亮的LED燈，體驗從組裝開始到寫程式的過程，並實際運用於生活及農業中。

李家同說，博幼共有17個課輔中心，服務範圍含括33個鄉鎮市、超過3000多個小孩，為社會培育新一代的學習能力，感謝喬大社會企業、源鮮農場與好學市集，提供偏鄉學童學習活動。

(中時 )