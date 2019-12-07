美國總統川普對於馬桶水量有意見，嫌水量太小得沖10-15次才夠，為此他決定鬆綁節能法令，稱已要求聯邦機構徹查節水政策。

川普表示，這些節水馬桶害大家要沖水10數次才沖得乾淨。而水龍頭水量也很小，手根本洗不乾淨，結果大家開著水的時間更長。他說：「如果這些省水標準讓馬桶用更多水，那麼重新審視節水標準也是很合常理的。」

根據彭博社報導，川普6日在白宫的中小企業主圓桌會議上說：「你根本洗不乾淨手，水龍頭流出來的水這麼少，結果是你一直開著水龍頭，洗手時間也變長，最後用掉相同的水量，根本沒有省到水。」

川普說，檢討省水標準是「普通常識」，因為沖馬桶沖很多次，洗手時間變長，都會用掉更多水。

雖然川普說在他建議下，環保署開始徹查節水標準，不過國會早在去年審查「水意識」（WaterSense）計畫後，便要求環保署檢查所有2012年前實施的法規，諸如馬桶水箱用水量需減少20%，廁所水龍頭的最大水流量須減少32%等。

「水意識」是美國環保署2006年起推動的半官方節水計畫，通過省水檢驗的產品會有標章。儘管川普抱怨歐巴馬時期的節水標準，但官員表示，這些節水效果顯著，特別是衛浴設備。選用有水意識標章產品每日可省水17加侖（約3.785公升）以上，平均一年可省380美元（約新台幣11566元）水費。

除了抱怨水太小，川普也不滿歐巴馬的節能燈泡標準，稱這種燈泡的光害他膚色變成橘色。川普政府已宣布要放寬省電燈泡規定。

(中時 )