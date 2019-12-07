大埔愛樂弦樂團拿著大埔鄉和平社區自製的小提琴，演奏一首首名曲。（張毓翎攝）

嘉義縣大埔鄉和平社區在社區營造成果展，展示社區製琴的工藝。（張毓翎攝）

嘉義縣大埔鄉和平社區孩子及居民組成的「大埔愛樂弦樂團」，除學習音樂，還運用曾文水庫的漂流木，雕琢製成小提琴，再以提琴演奏；7日大埔愛樂在嘉義縣文化觀光局舉辦的社區營造成果展，孩子拿著社區自製的小提琴，演奏一首首名曲，在場民眾各個聽得如癡如醉。

去年剛當選的和平村長吳倚豪原本是竹科工程師，幾年前返鄉，對家鄉人口老化感到憂心，故開始思考如何藉由當地資源的應用，推動社區產業。他說，大埔有許多從阿里山漂流到曾文水庫的雲杉，以前多被當香菇太空包的材料，但他認為「音樂無國界」，若能把雲杉製成樂器，一定能創造更大的價值。

於是，吳倚豪開始找音樂老師指導社區的孩子拉琴、製琴，讓提琴成為翻轉社區的契機。他說，「大埔愛樂」僅成立9個多月，目前已有25位居民參加，其中包括18位學童，社區不僅提供小提琴讓孩子帶回家練習，也教導他們或有興趣參與的家長們製琴。

吳倚豪說，他們目前有大埔鄉公所、文觀局等單位經費挹注，但他認為社區最終仍需要靠自己生產、帶來利潤，才能永續發展，因此，未來社區會持續提琴音樂的風氣，來吸引更多遊客前來，讓當地產業能不斷提升、進步，也讓和平村成為民眾耳熟能詳的提琴村。

(中時 )