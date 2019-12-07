美陸貿易談判因農產品採購數量喬不攏而卡關，但美股似乎不受影響，周五一口氣暴漲逾330點，背後重要推手竟是史上破天荒的就業數據，難怪華爾街瘋狂熱議，「美陸不達成初步協議又怎樣？」

美國勞工部6日公布，美國11月非農業就業人口激增26.6萬人，比市場預期的18.7 萬人，暴增近8萬人；失業率降至3.5%，創下50年來新低。

這份亮眼的就業數字出爐，讓美股氣勢如虹，道瓊工業指數終場暴衝337點、或1.22%，收在28015點，創10月4日以來最佳表現；標準普爾500上漲28點、或0.91%，收在3145點；以科技股為主的那斯達克指數勁揚85點、或1%，收在8656點。

CNBC財經名嘴Jim Cramer表示，美國強勁的就業市場可讓美國打贏貿易戰，這是他一輩子看到最棒的數字，並建議川普總統，「可善用非農數字離開談判桌。」

而同一天，白宮首席經濟顧問庫德洛也提到，「美中貿易協議已經近了，可能比11月中旬還要更近一步。但他強調，如果這份協議美方沒獲得更好的條件，川普會退出談判走人。」

美國歷經半世紀來最亮眼的非農就業市場，讓川普不在乎是否今年簽署貿易協議，反而是大陸面對剩不到10天的新一波關稅，恐怕要急得跳腳了。

(中時電子報)