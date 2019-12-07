全國電子Digital City八德店推出Panasonic 14KG洗脫滾筒洗衣機（展示品），原價2萬9190元，特價2萬3900元，9日限量10台。（全國電子提供）

全國電子Digital City八德店推出LG 525L門中門變頻冰箱（展示品），原價3萬3900元，特價1萬9900元，送金魚雙盤，9日限量10台。（全國電子提供）

全國電子再度擴展事業版圖，昨（6日）於桃園八德地區，開設了首家全國電子Digital City，為全台第12家門市，選址在介壽路二段、單樓層就達200坪的寬敞賣場空間，主打情境體驗、豐富新潮數位3C家電商品及服務，7日至11日一連5天的開幕慶限定優惠，就推出了最低2折起、名牌65型4K電視最大降幅甚至高達2萬5000元，讓桃園消費者一次買到爽。

桃園八德店為全國電子Digital City在桃園地區首家服務據點，網羅各大3C品牌商品，從電腦、手機、穿戴、電競、遊戲機一應俱全，同時也提供中華電信、台灣大哥大、遠傳、亞太電信及台灣之星門號申辦服務，而品牌家電都向有完整的品牌專區，「先體驗、再購買」的方式讓消費者消費得更安心。

而7日到11日全國電子Digital City八德店開幕期間，全館指定家電9折、買指定筆電送24型液晶螢幕、指定桌上型電腦送Lemel智慧電腦棒、買指定平板及手機即可以獲得大容量10000mAh行動電源，11日前購買指定手機或APPLE商品即享滿萬折500元，現在買Switch主機加購遊戲片，即享遊戲片9折起優惠。另外活動期間購物滿1000元即抽電視、洗衣機、冰箱等大獎，全館滿額立即送好禮，而且7、8日下午2點、晚上7點，及11日晚上7點還有3C家電一元起標活動。

(中時 )