蔡英文總統上台時，向台下民眾揮手。（程炳璋攝）

蔡英文總統呼籲民眾立委票投陳亭妃、總統票投蔡英文，政黨票投民進黨。（程炳璋攝）

台南市立委第三選區選戰中，現任民進黨籍的陳亭妃略占優勢，民進黨7日傍晚4時舉辦的總統與立委造勢大會，在冷冽的寒風中進行，來了5000人熱情相挺蔡英文總統，營造勝選氣勢。

台南市立委選戰六個選區中，以第三選區最為樂觀，陳亭妃以3屆立委資歷的沙場老將身分，出戰國民黨籍里長童小芸，在民進黨內被稱為台南市選情最樂觀的一區。

蔡英文7日南下輔選台南市各區立委，陳亭妃陣營營造浩大聲勢，找來有意角逐立院龍頭的「水牛伯」游錫堃、交通部長林佳龍與台南市議會議長郭信良等人氣大將站台，號稱有8000名支持者進場，警方估計現場人數超過5000人，綠營準備超過1萬2000份的肉包與粽子分送給支持者，意謂「包中」之意。

蔡英文上台稱讚陳亭妃過去在立法院共推動上百個法案，是很認真的立委，呼籲選民支持她連任。

蔡英文表示，台灣的民主自由是下一世代競爭力來源，要保護主權，台灣才會發展。並承諾台灣的長照2.0政策將再升級，增加長照人力照顧長輩的時數，讓要工作的年輕人減輕後顧之憂。未來4年台灣要即起之追，達到先進國家的標準。

蔡英文認為台灣經濟基礎打的好，未來10年的發展會有很好的動能，有很多企業要來台灣投資，其中有不少選擇投資台南，台南科學園區會越形重要，沙崙的綠能科學城讓台南成為台灣未來世代的科技重鎮，她將打造台灣成為亞洲高階製造的研發中心。

(中時 )