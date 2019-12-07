華少發文。（圖／翻攝自Host華少微博）

華少曾赴出事地悼念高以翔。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

高以翔上月底參加《追我吧》時不幸猝逝，浙江衛視2天前宣布永久停播《追我吧》，今(7日)傳出主持人華少因對電視台心寒，有意辭職求去，下午他在微博開腔，鞠躬稱自己從未停止悲痛，但沒想過離開，「我的家在浙江，離開並不是我選擇的方法，會帶著歉疚和感恩的心前行」。

高以翔上月27日錄影時突然休克昏迷，現場民眾曾分享當時情形，指眾人圍上去後，黃景瑜等人都當場崩潰，紛紛說不錄了，「華少先開始出來安撫我們，說高以翔恢復自主意識」，未料後來還是傳來死訊，在他頭七前一天，有民眾目擊華少到高以翔倒下的花壇哀悼，表情悲痛不發一語。

今網上傳出，華少對浙江衛視與製作單位的決定不滿，有意離開另開新節目，再以個案方式跟其他台合作，對此，華少首度澄清說：「感謝每一位，給大家鞠躬了。從未停止悲痛。我的家在浙江，離開並不是我選擇的方法，會帶著歉疚和感恩的心前行，謝謝你們的愛。」

對此，網友回應：「別讓藍台拖累了你」、「尊重華少的選擇」、「支持你的選擇從小看浙江衛視一直很喜歡你」、「華少挺住！做什麼決定都支持你，振作起來」。

(中時電子報)