國民黨總統參選人韓國瑜與新竹縣立委參選人林為洲、林思銘成立聯合競選總部，韓國瑜和縣長楊文科等人推動「攜手同心」大圓球。（羅浚濱攝）

國民黨總統參選人韓國瑜與新竹縣立委參選人林為洲、林思銘成立聯合競選總部，縣府前外廣場湧入上萬支持者，小朋友也高喊「韓國瑜凍蒜！」（羅浚濱攝）

國民黨總統參選人韓國瑜7日傍晚與新竹 縣立委參選人林為洲、林思銘成立聯合競選總部，縣府前外廣場湧入上萬支持者，韓國瑜致詞時指出，蔡英文政府執政4年，台灣只有「苦茫翻亂」這4個字，若再繼續執政台灣未來4年將會「慘慘慘慘！」明年選舉一定要下架民進黨！

韓國瑜說，天氣這麼冷，心是熱的，他的心裡面非常多感慨，2019年台灣人用1個字形容過得好不好，就是「亂」，民進黨執政總共有4個字，執政第1年選的第一個字是「苦」，2017年是「茫」，第三個字是2018年民進黨縣市長選舉大敗「煩」，第4年是台灣人民表達最強烈的抗議就是「亂」！

韓國瑜說，新竹縣的鄉親，40歲以上歷經人生各種風霜，起起伏伏，看盡人生變化，苦、茫、翻、亂，未來民進黨若執政4年將是「慘慘慘慘！」

韓國瑜批民進黨完全沒有把心放在人民身上，民進黨領導1小搓人，貪汙腐敗、派系分贓，只要是民進黨的菁英分子，不管出身與背景，只要自己人，殺過人、放過火、貪汙過都沒關係，放任這批人去吃台灣人的肉、喝台灣人的血，弄到今天整個台灣都生病了！

韓國瑜並說，他多渴望站在這裡，讚美民進黨的執政，帶給我們好生活，但他說不出來，他45天台灣走了1遍，握了不同的手，聽了不同的聲音，他還找不到1個台灣人告訴他「台灣錢淹腳目」，他年輕的時候大家都在拚搏，全台灣的人都在講這句話，台灣前可以淹到小腿！

韓國瑜很感嘆說，現在台灣人要去泰國旅遊要附財力證明，台灣的臉和尊嚴要放到哪裡，從另外角度來看，東南亞這些國家，怎麼看我們台灣，這個才是最可怕，已經看不起我們了，沒有把我們當作一回事，世界忘了台灣，台灣也忘了世界，這是真正台灣的危機，把電視打開沒有國際新聞，全部都政論節目，90％都在罵韓國榆，我們已經忘了這個世界！

韓國瑜向在場的新竹縣鄉親說，他為何要把「苦茫翻亂」這4個字都講出來，就是要告訴大家，這就是蔡英文政府執政4年的4個字，明年選舉一定要下架民進黨！

韓國瑜說，我們不能再等了，這1個半月來，我們沒有看到一個行業對未來充滿信心，百工百業，士農工商，軍公教警消是士，年金改革大家罵翻天，農民漁民找不到好通路，一例一休今年要倒閉的公司工廠有4萬家，1家1個工人就有4萬人失業，企業哇哇叫，大企業擔心中美貿易大戰，如果無法繼續簽署，整個東南亞國家都變成關稅互免，台灣進不去，各種出口要加重稅負，東西賣不出去，人進不來，如何發大財？

韓國瑜說，百工百業都在擔心未來，新竹縣鄉親不能再浪費時間，要擔心的是下一代的年輕人，無法與世界接軌，接觸世界各國的年輕人，因為經濟不行，把年輕人卡住了，2020年1月11日的選舉，真的是為自己選，為家人為下一代的孩子，為台灣為中華民國，要勇敢團結投票給國民黨。

韓國瑜強調他選上總統，一定更要支持林為洲、林思銘，中華民國是雄壯的老鷹，三年半都飛不起來，韓國瑜當總統，一定要讓這隻老鷹起飛，需要兩隻翅膀，一隻總統府，一隻立法院，展翅高飛再現光芒。

(中時 )