美國佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地（Naval Air Station Pensacola）6日上午發生槍擊事件，造成包括1名槍手在內的4人死亡，另有12人受傷。槍手為來自沙烏地阿拉伯航空專業的學員。而該基地除了是美國海軍航空學校、海軍航空技術訓練中心、海軍航空訓練支援組21和23及海軍教育訓練司令部總部外，也是大名鼎鼎的美國海軍「藍天使」飛行特技隊的基地。

美國海軍「藍天使」特技飛行隊（Blue Angels U.S. Naval Flight Demonstration Squadron）是美國海軍成立於1946年的特技飛行隊伍，為全世界歷史第二悠久的特技飛行隊，由141名來自海軍與美軍陸戰隊的頂尖飛行員以及六架F/A-18「大黃蜂」噴射戰機組成，任務為每年為接近1100萬名觀眾展示精湛飛行技術。

每年10月份的舊金山艦隊周，除了多艘美國海軍軍艦停泊在舊金山海濱，免費為民眾開放參觀，還有艦隊列隊駛入舊金山海灣外，最受注目的就是「藍天使」特技飛行表演。

「藍天使」飛行員不穿抗G衣，不戴氧氣罩。(圖/Brandon Hempler twitter)

「藍天使」小組有一個奇特的堅持，就是不穿抗G衣，不戴氧氣面罩飛行，理由是為了不讓抗G衣的充放氣作動影響細膩的飛行操作。「藍天使」的坐騎F/A-18「大黃蜂」戰鬥攻擊機，有著極好的低空纏鬥特性，相當適合低空飛行表演，而他們招牌的四機緊密鑽石編隊，兩架飛機的相距不足50公分，都令觀眾為他們捏一把汗!

「藍天使」所使用的表演機種曾歷經多次的改朝換代，而現役的表演機是1986年時換用的F/A-18。今年3月有報導說，「藍天使」將換裝戰機，從傳統的F/A-18「大黃蜂」，改型為更先進的F/A-18E「超級大黃蜂」。新戰機的換裝需要有大量的準備工作，因此至少要到2021年才會展開。

除了正規的表演機之外，「藍天使」隊上還有一架暱稱為「胖亞伯」（Fat Albert）的C-130T「力士型」運輸機，1970年時啟用的「胖亞伯」除了平時負責隨隊支援人員與設備的運輸外，也會參與部分如短場起飛與降落等表演項目的演出。

(中時 )