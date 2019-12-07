民進黨總統參選人蔡英文、高雄市第二選區立委參選人邱志偉聯合競選湖內後援會7日晚間成立大會，現場許多支持者聚集在慈濟宮前廣場加油打氣，民進黨副總統參選人賴清德特地前來為邱志偉站台，強調邱志偉是國會第一名的立委，籲請鄉親繼續相挺，讓邱連任再為鄉親服務。

賴清德表示，北高雄在立委邱志偉積極幫鄉親爭取下，包含淹水問題、經濟發展、交通建設都獲得解決，最重要的是，邱志偉是堅持台灣本土路線，能守護台灣，這樣優秀的立法委員，大家一定要讓他高票當選。

賴清德指出，除了支持邱志偉外，總統、副總統也要支持英德配，國會也要拚過半，讓蔡英文總統的許多政見能夠實現，包括長照2.0、 包括連2年生育不到20萬人口數的生育問題要解決等，因此立法院過半很重要，要拜託鄉親明年2020大選，總統副總統要支持英德配、立委支持邱志偉、政黨票請投民進黨。

(中時 )