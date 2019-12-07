拚總統大選，高雄市新聞局長王淺秋辭職出任總發言人，高雄觀光局長潘恒旭正式任命為創意總監，團隊也加入新血，韓陣營正式進入最後作戰狀態。資深媒體人韋安直指，2004年大選意外結局，很有機會在明年上演！

韋安在臉書指出，如今又爆司法認證，出了人命的網軍案，藍營庶民起義軍對上綠營正規軍，全民苦哈哈的剝奪感（菠蘿乾）對上亡國感（芒果乾），真的有可能亂拳打死老師傅。

韋安舉例說，清兵入關時，滿族八旗加蒙古八旗，人數不過18萬，但卻把明朝近百萬的軍隊打敗了。韓粉雖仍算少數，但都十分狂熱，除了熱情參與韓國瑜的造勢活動外，也會拚命在網路上為韓傳播聲量，難怪在媒體封殺之下，韓的聲量依然居高不下。有聲量就有空軍，就有贏的機會，其他小黨可能會被害得很慘。2004年大選意外的結局，很有機會再次上演！

2004年總統大選，扁蓮PK連宋，最後阿扁只贏了2萬5千票，當年廢票卻達33萬。資深媒體人黃暐瀚曾表示，廢票的數目，有時也會成為總統大選的勝敗關鍵。

(中時電子報)