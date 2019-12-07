美國接連通過涉及香港、新疆的人權法案，大陸繼多部門發聲表達反對後，層級再提升，中共外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，7日與美國國務卿通話，敦促美方認清形勢，糾正錯誤，並稱將堅定不移捍衛國家主權。

據大陸央視新聞客戶端消息，12月7日上午，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國國務卿蓬佩奧通電話。

楊潔篪強調，近來美方允許所謂「香港人權與民主法案」成法，美國會眾議院通過所謂「2019年維吾爾人權政策法案」，他批評，美官員多次發表歪曲、攻擊中國政治制度和內外政策的言論，這是對中國內政的粗暴干涉，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違背中美兩國人民和國際社會的意願。中方對此表示堅決反對和強烈譴責。

楊潔篪說，中方將堅定不移捍衛國家主權、安全、發展利益，任何人都不能指望我們吞下損害自身利益的苦果。中方敦促美方認清形勢，糾正錯誤，立即停止對中方的歪曲污衊，立即停止干涉中國內政。

(旺報 )