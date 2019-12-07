人家常說，愛車的男人就愛老婆，許多人護車心切，就算沒有顧好自己，也要把車子照料得好好的。近日「Go Share」也插旗共享電動機車市場，在論壇上就掀起討論，網友把機車比做婆，試問市面上哪款電動機車，較深得大眾喜愛。

網友在《Mobile01》上表示，看到Go Share新推出的輕型電動機車「Viva」，以三圍的方式介紹「71公斤，168x63x105公分」後，便想詢問網友，既然現在市面上已有3個品牌的電動機車，分別為「Go share」、「Wemo」、「iRent」。他還附上比較圖，想問問看哪台機車會是大家偏愛的「妹子」。

網友認為，最優先考慮的主要是「車況」、「便利度」以及「性能」。而多數網友表示，目前來看「gogoro」的CP值比較高，除了是最新推出的機車外，A對APP的介面功能多友好評。其中最特別的一點是「有手機架」，網友表示「對台北不熟真的很有用」。

網友表示，目前來看「gogoro」的CP值比較高，其中最特別的一點是「有手機假」，網友表示「對台北不熟真的很有用」。（摘自goshare粉絲團）

另外有位專業網友分析，以他個人的使用體驗來講，「Go share」是目前相當友善的共享機車，他認為APP穩定易用，租還車很方便，還算習慣；而「iRent」就比較負面評價，他認為租還車相當麻煩，不但借車時要簽名，根本多此一舉，連還車時還要拍照回報，這樣租還車所花的時間根本不符合投資報酬率；最後，他認為「Wemo」最大的優勢，就是「車多」，在整個大台北地區路邊能見度最高，所以最好借到，指出不必太認真要比較新舊車，畢竟只是代步工具，也同樣值得推薦。

「Wemo」最大的優勢，就是「車多」在整個大台北地區路邊能見度最高。（摘自wemo scooter粉絲團）

網友評析市面上的共享機車租車價格其實差不多，目前來看似乎消費者最在乎的是「實用度」大於「品牌」，雖然有網友表示，「自從gogoro出來後，幾乎都看到路上人人都騎它」。不過從介面使用度大家的心得來說，要得到民眾認同，一定要方便易用，而無關新舊。還有一點是，安全帽的衛生，雖然goshare宣稱有放安全帽套在車廂內，但是仍有民眾找不到。

雖然目前共享機車市場的龍頭仍不明朗，不過看來只要各家品牌都能再精進服務品質，大家對「共享」消費的接受度就能夠更大。

網友在《Mobile01》上表示，，既然現在市面上已有3個品牌的電動機車，他附上比較圖，想問問看哪台機車會是大家偏愛的「妹子」。（摘自mobile01）

(中時電子報)