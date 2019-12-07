早產兒小玲，23周就出生、體重僅610克，現在已是亭亭玉立的少女，剛錄取新竹縣語文資優班，她跟當初救回她的林瑞瑩醫師分享喜悅。（林口長庚醫院提供／甘嘉雯桃園傳真）

雙胞胎早產兒「楠楠與椂椂」也回娘家。（林口長庚醫院提供／甘嘉雯桃園傳真）

雙胞胎早產兒「楠楠與椂椂」也回娘家。（林口長庚醫院提供／甘嘉雯桃園傳真）

平安長大！50位早產兒7日回到出生時搶救他們的林口長庚醫院，現在的他們多數健康發展良好，活潑可愛，一位已經13歲的早產兒小玲，23周就出生、體重僅610克，現在已是亭亭玉立的少女，剛錄取新竹縣語文資優班，她跟當初救回她的林瑞瑩醫師分享喜悅，林口長庚醫院新生兒科主任朱世明表示，「巴掌仙子」，一出生就能獲得即時良好的醫療照顧，林口長庚醫院為他們打造了第一個家，醫療團隊細心的照護陪伴早產兒與家屬，一起走過這段艱辛的過程。

可愛的雙胞胎「楠楠與椂椂」，24周出生，體重僅842克和700克，媽媽回想當時，醫師提醒雙胞胎早產機率高，他們在懷孕過程雖小心呵護，但兩個寶貝還是提早到來。忍著產後的疼痛，來到保溫箱旁，看見小小的身軀布滿管子，淚如雨下。住院4個月，雖為軍職人員的爸媽，經長官允假，會客時間從不缺席。

外婆希望女兒好好做月子，但媽媽說：「他們還在醫院治療，我有什麼資格在家休息…」，心裡的虧欠與內疚，終於在看見他們體重逐漸上升、身上的管子一一移除後，笑容取代了淚水，她感謝醫療團隊的照顧，主治醫師賴美吟與早產兒居家訪視白淑芬護理長等更在雙胞胎出院後親至家中探視且教導照顧技巧。

另一位早產兒小玲，13年前出生週數僅23周、體重610克，因早產需緊急轉入林口長庚醫院救治，爸爸想起那天，他擔心到雙手不停顫抖，內心不斷向老天祈求母女均安。住院期間數次接獲醫護人員來電告知病危，每天膽戰心驚，害怕電話再次響起。

歷經4個月的煎熬，女兒在醫療團隊的照護下，體重已達2990克。出院後，每個月都到醫院進行早產兒發展追蹤，但因早產導致斜視，經歷了數次手術，爸爸曾抱著她說「抱歉那麼早把妳生出來，讓妳受苦了」。現在的小玲不僅發展良好，亭亭玉立，乖巧懂事，還錄取了新竹縣語文資優班。

朱世明說，早產是指懷孕周數20-37週生產；出生體重低於2500公克稱為低體重，低於1500公克稱為極低體重。在台灣，每年約有20萬名新生兒，早產兒約占8-9％，極低體重的早產兒約占所有新生兒0.7-0.8％。林口長庚新生兒科加護中心於1993年成立至今，每年約有800名早產兒，去年在醫療團隊的努力下，早產兒存活率超過九成。

(中時 )