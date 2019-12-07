哈維溫斯坦憔悴現身法院外。(達志影像)

掀起全球「#MeToo」風潮的好萊塢金牌製片哈維溫斯坦(Harvey Weinstein)，被上百位女性指控性騷，前陣子被外媒披露，他的律師已和指控他的多位女性達成4400萬美元（約13億台幣）和解協議。現在67歲的他不僅身敗名裂，還得面對一樁又一樁控告他性侵的官司，令他身心俱疲，近日更被狗仔捕捉到他瞬間蒼老、虛弱到需要靠別人攙扶現身法院外的畫面，與昔日意氣風發的模樣天差地別！

不過哈維溫斯坦的憔悴模樣並沒有獲得同情，不少外國網友就紛紛留言吐槽「別想愚弄美國人」、「比爾寇司比已經用過這招了」、「當他流汗在那些女人身上可是健康的很」。

美國知名演員比爾寇司比(Bill Cosby)當年也是被60多位女性指控他強姦、迷奸、兒童性虐待和性行為不當。在這些指控之後，許多組織已經與他斷絕關係，並且撤銷以前授予他的榮譽和頭銜。

(中時電子報)