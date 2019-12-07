文化部蕭宗煌次長(前排左四)、傳藝中心陳濟民主任(前排左五)與本次出借文物給傳藝中心的全台15個軒社代表合影。（國立傳統藝術中心提供／李忠一宜蘭傳真）

由國立傳統藝術中心舉辦的「憨子弟・瘋亂彈─台灣北管藝術大展」，今天（7日）開幕式，集結全台珍貴北管文物超過350餘件，是台灣近期規模最盛大的北管藝術主題展，展期自即日起至明年5月23日，在國立傳統藝術中心宜蘭園區展示館展出。

文化部次長蕭宗煌表示，在沒有正規學校教育的年代，北管子弟團可說是台灣最早的音樂學校，台灣的傳統音樂也是從軒社、曲館展開的，舉凡迎神廟會、嫁娶入厝、歌仔戲、布袋戲或是客家的採茶戲，北管音樂都是不可或缺的一環，甚至可以說是與生活息息相關。

蕭宗煌表示，非常欣慰看到前輩藝師對傳統文化及北管的堅持，也看到許多年輕一代參與其中，讓台灣的北管藝術能夠延續與傳承。

傳藝中心主任陳濟民指出，本次展覽展品內容共集結全台珍貴北管文物超過350餘件，其中傳藝中心典藏品近100件，包含總蘭社慷慨捐贈的大批文物，並向全台具代表性之15個北管軒社、3個公部門典藏單位，以及多位民間藏家借展達260組件，是台灣近年規模最盛大的北管藝術主題展覽。

傳藝中心指出，本展有品項最豐富、地域最寬廣、歷史最綿長、工藝最精美、文資最寶貴5大特色，完整呈現台灣北管藝術橫跨戲劇、音樂、陣頭、信仰、社會組織的飽滿力道，也集結雲林、彰化、台中、新竹、抬北、宜蘭、花蓮極具代表性的軒社參展，彰顯在地文化。

除了北管主題展覽外，7日、8日傳藝中心也在傳藝園區文昌祠廟埕廣場辦理「台灣北管藝術交流活動」，讓民眾有機會實際近距離體驗台灣傳統重金屬音樂的震撼，更將以觀摩競演的方式，讓北管子弟齊聚一堂，用藝術交流與對話。

(中時 )