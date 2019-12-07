蔡其昌（右二）7日南下挺同黨的台南立委參選人賴惠員（右一），並到白河夜市吃美食。（賴惠員競總提供／劉秀芬台南傳真）

立法院副院長蔡其昌7日南下挺同黨的台南立委參選人賴惠員，先到後壁區的蘭花產業園區與業者座談，再到白河店仔口福安宮上香祈福，陪賴惠員掃街拜票，到夜市品嘗肉圓、鴨頭、羊肉湯，開美食直播，為白河及賴惠員選區美食、農產促銷

在下午座談中，蘭花業者表示，園區設立至今已經15年，硬體設施多有折舊、有淹水、供水和污水的「三水」問題。業者們強調，園區內的公共設施並不完善，甚至有馬路完全沒有路燈的狀況，這些都需要政府幫忙裝設。

蔡其昌說，後壁的蘭花是台灣之光，為了追求更好的表現，政府必須完善硬體設備，提供業者充分發揮的平台。經過本次座談會，一定會把相關意見與需求帶回中央，建請農委會辦理。

蔡其昌也說，在蘭花座談會的討論中，可以感受到賴惠員對當地農民的用心。從賴惠員的農業政見來觀察，她在相關方面很有遠見，未來若兩人成為國會同事，將會共同推動法案保障農民權益。

座談後兩人前往白河店仔口福安宮參拜，並且步行到附近市場開美食直播。賴惠員向蔡其昌介紹白河的鴨頭、肉圓及當歸羊肉湯等等美食，並且詳細介紹產地來源，以及口味與其他地方的不同。蔡其昌最後也表示，非常感謝賴惠員這次的介紹，下次則會帶她來品嘗台中的美食，進行一場小吃交流。

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