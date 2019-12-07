為替枉死的前駐日大阪代表處處長蘇啟誠討公道，台北市議員羅智強7日晚間發起「網路黃絲帶」運動，成立「我＋1」粉絲專頁，號召民眾譴責可恥的楊蕙如網軍，向民進黨惡質網軍霸凌說不。

羅智強表示，相信社會各界對蘇處長的離去，都有一樣的不捨，也不免想到，如果社會制衡民進黨的力量能夠再強一點、網路的聲量再強一點、早一點發現民進黨的網軍，民進黨是不是就會有所收斂，不敢如此蠻橫？

羅智強指出，蘇啟誠家屬公開聲明，蘇處長之所以選擇離去，是因為「不想受到羞辱」，以死明志。但直到今天，到底是誰在羞辱蘇處長，外交部還在包庇，蔡英文總統還在包庇。

羅智強昨日晚間成立「我＋1」粉絲專頁（https：／／reurl.cc／xD496N）號召民眾，一起譴責可恥的楊蕙如網軍，為蘇啟誠討公道，號召1萬、10萬、100萬個留言，向民進黨惡質的網軍霸凌説不！一起來為蘇處長討公道。因為這不但是為蘇處長的在天之靈，也是為中華民國每一位專業文官，為了他們的尊嚴奮戰。也絕不能讓民進黨，再去傷害下一個蘇啟誠。

(中時 )