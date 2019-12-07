選戰倒數，民進黨輔選開跑，台中市第7選區立委參選人何欣純7日成立太平競選總部，交通部長林佳龍、新竹市長林智堅站台力挺，「雙林」合體推薦、拉抬何欣純聲勢，支持者高喊：「凍蒜！」，與小朋友在台上一同揮動手上的風車，象徵屯區持續進步，屯區要進步的風，台灣要自由的風，屯區好還要更好。

交通部長林佳龍指出，不管他是在當台中市長或是交通部長，一天到晚被何欣純追著跑，要爭取建設，例如74線增設匝道或是市民大道開闢工程，何欣純努力爭取並且「一路緊盯」，為地方犧牲、奉獻的民意代表，拼勁讓他佩服，要選民支持。

新竹市長林智堅表示，新竹被稱為「風城」，大家並稱他為「小智旋風」，表示他為新竹帶來年輕、進步的風；但何欣純對屯區來說也是一樣，年輕有活力，拜託大家一定要支持何欣純連任。

民進黨立委參選人何欣純表示，她身為屯區的女兒，堅持認真做事，提出74線增設匝道、銜接國道1號、環太東路打通、市民大道擴建等，讓屯區交通再升級，爭取各國中小經費，讓孩子們有安心學習環境。

現場凍蒜聲不絕於耳！經濟部長沈榮津、三立主播也是現民進黨不分區立委候選人林楚茵等重量級貴賓，驚喜現身致詞，上千名的支持者擠爆會場，大家力挺何欣純，現場氣氛炒到最高點。

(中時 )