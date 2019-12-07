隨著達欣解散，前中華隊射手黃鎮在新球季改穿台啤球衣，昨在熱身賽初亮相，雙方雖以75比75握手言和，黃鎮仍有11分、3籃板表現，提到加盟台啤的心情，黃鎮感性表示，「其實最近我的心態改變不少，一切都要感謝梅約！」

為何感謝目前效力富邦勇士的梅約？黃鎮的回答是，「畢竟我跟梅約當了一整年隊友(上季SBL達欣與大陸NBL湖南勇壯)，我在大陸期間，幾乎都跟梅約一起練球，私下討論分析各自打法，對我幫助很大，讓我很感謝他的幫忙。」

先前歷經NBL不同文化的洗禮，讓黃鎮的臉上似乎多了一份成熟感，「在NBL打球的風情、球迷都不一樣，那邊比較制式化，尤其是主、客場制完全不同，必須坐飛機或火車跑來跑去，那真的是不一樣的經歷，也算是不同的學習。」

至於SBL新球季的目標，黃鎮強調自己沒有設定太遙遠的目標，只想再拿1次總冠軍，「畢竟我來到新球隊，很清楚自己不是主角，只想做好綠葉角色，幸好來到這裡之後，我都會開口問，加上三哥(台啤總教練周俊三)也幫我融入。」

至於周俊三如何評價這名全新加入的中華隊前國手呢？三哥說：「黃鎮的外線能力相當穩定，是個很好的射手，讓我們除了小台(黃聰翰)以外，可以多了一個火力的支援者。」

「整體來說，我們今晚表現很亢奮，造成心態不太穩定，但這就是熱身賽的重要性，也讓球員熟悉裁判尺度與防守強度，」周俊三說，「至於新洋將巴克利的表現，我想他夠積極，卻對台灣打法還不清楚，我們在攻守兩端都需要他。」

(中時 )