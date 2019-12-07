國民黨總統候選人韓國瑜暨新竹市立委參選人鄭正鈐競選總部7日晚間在樹林頭夜市舉辦，前總統馬英九、韓國瑜等人均到場，馬英九先送上大蒜給鄭正鈐，祝福他凍蒜，也指出，民進黨執政3年半，邦交國損失7個，明年若投給蔡英文總統，電費一定漲，呼籲民眾票投韓國瑜、鄭正鈐，政黨票也要支持國民黨。

馬英九說，新竹市科技產業重心，有一位懂科技的立委幫新竹說話，「這樣才有力量」，他先讚美鄭正鈐刻苦自勵，有科技博士學位，曾任記者、也在學校教書，鄭不僅了解企業界現況，也知道年輕人的需要，甚至還能提出減免企業聘用婦女的勞保費等稅額，馬英九讚「這是很細膩的政策」。

馬英九話鋒一轉，提及去年民進黨在地方選舉大敗，但一年來「他們改進了嗎？認錯了嗎？」蔡英文總統總提及現在是20年來經濟最好的情勢，但「我沒有這種感覺」，馬英九認為，無論在出口或外交接單，都是負成長，儘管股市行情好，但上市公司第3季盈餘減少19％，蔡政府說台商回流，但經濟部次長在立法院答詢時，卻說了真話「大陸的錢還沒看到」，馬英九批「他們吹牛慣了」。

馬英九也說，蔡英文一上任就否認九二共識一中各表，影響兩岸關係，流失大量大陸客，使觀光業碰到最寒冷冬天，今年出現1500億虧損，「這對我們很容易改善，但她就是不做」，馬英九也認為，蔡是「20年來自我感覺最良好的人」。

此外，蔡英文上任才3年半，22個邦交國減少至15個，馬英九指，蔡總統常說，選她就是維護主權，「但邦交國是主權的象徵」、「她講這個是外行」，也憂心未來15國可能再丟掉，「實在不願意看到變成零邦交國、零主權」，馬也提到，泰國來台免簽證還補助旅遊經費，但「我們得不到泰國免簽待遇」，甚至還要財力證明，「這就是喪權辱國！」馬英九批，駐泰代表可能也與駐日代表一樣，都是在為他國著想。

馬英九也提醒民眾，若明年1月11日頭給蔡政府，可能要面臨的是電費大漲，尤其離岸風力一度到5塊8，電費一旦漲，各項都會漲，馬英九也呼籲民眾總統票投韓國瑜、立委投鄭正鈐、政黨票投給國民黨。

(中時 )