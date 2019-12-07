臺灣五大家族之一辜家的舊居「鹿港民俗文物館」其洋樓建築適逢落成百年，7日舉辦「洋樓落成百年慶暨百黛風華：仕女時尚文化特展開幕」活動，鹿港民俗文物館董事辜寬敏、鹿港民俗文物館董事長辜仲諒共同出席，辜仲諒致辭時不只談起兒時有趣回憶，更提及長輩們不斷提醒他「要為台灣人奉獻」的祖訓，也是中信慈善基金會成立之因。

接任鹿港民俗文物館董事長的辜仲諒指出，他不是在鹿港出生，但每年都會回古厝掃墓，小時候的記憶都很愉快，但每次回阿嬤家住時因宅子太大、又沒電視，表哥又一直講鬼故事，常常把他嚇個半死，連廁所都不敢去。

辜仲諒指出，八叔公（辜寬敏）、阿嬤，從小就一直提醒他，「要為台灣人奉獻」。因此，中國信託十多年前就已成立慈善基金會，特別幫助偏鄉中的偏鄉、弱勢小朋友及辛苦的家庭。

辜寬敏致辭時則表示，自己以身為鹿港人為榮，來鹿港的人都會來這棟洋房「大和樓」，當時的環境能夠籌建洋樓非常不簡單，洋樓百年慶更是意義重大。早年辜家也不富有，父親辜顯榮要練毛筆字還要從井水中取水，事業有成後才在鹿港祖厝擴建洋樓，聘請頂尖匠師採用大正時期的洋樓混合建築風格，歷時六年竣工，1919年落成時為當地第一座西式洋樓，當地人稱為「大和樓」。

辜顯榮先生之子辜振甫與辜偉甫秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，1973年將洋樓捐獻予地方，成立「鹿港民俗文物館」，為臺灣第一座私立民俗文物館，累積逾六千件館藏品，歷經三次大規模修繕與長達46年的管理維護，辜家耗資至少二億元。

辜仲諒指出，鹿港是臺灣歷史文化重要的發源地，保存豐富的文物資產，鹿港民俗文物館不僅是極具代表性的地標，更是凝聚地方情感的起點，懷抱著永續經營的願景，期許以「鹿港大和、百年新韻」之名出發，將鹿港與鹿港民俗文物館之美讓更多人看見，將辜家先輩們對於臺灣社會這份無私的愛持續傳遞出去。為歡慶洋樓落成百年，鹿港民俗文物館規畫系列活動，即日起至2020年4月5日止推出「百黛風華．仕女時尚文化特展」，民眾可透過館內珍藏文物認識臺灣仕女。

(工商 )