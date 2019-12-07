西港胡麻季7日起一連舉辦兩日，現場有黑芝麻香腸、麻油雞、麻油麵線、芝麻包子、芝麻霜淇淋限量免費品嘗。（南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南胡麻季農業產業文化活動，首站從善化區農會開跑，最後一站西港區，7日起連續兩天在西港區農會後營倉庫展開，台南市長黃偉哲再度來到現場當起胡麻代言人，大讚西港胡麻不但吃的香純，又讓人吃的安心，他呼籲消費者吃好麻油過好冬。

台南市長黃偉哲表示，西港區不但是台南市胡麻重點產區，品質也相當優良。農會推出胡麻嫂品牌「黑麻油」不僅通過國際雙驗證標章，更連續12年榮獲台灣農漁會百大精品品牌殊榮；農會所生產的芝麻包、麻油達、芝麻粉及芝麻糖等也是明星產品，供不應求。

西港區農會今年更以自家優質胡麻搭配台中市大安區農會安心鮮豬肉，特製成黑芝麻香腸，今天也在活動現場提供試吃販售，遊客讚不絕口。現場除了有黑芝麻香腸販售及品嘗，亦提供麻油雞、麻油麵線、芝麻包子、芝麻霜淇淋限量免費品嘗。

台南市政府農業局表示，胡麻不僅可以用來榨油，更是多種傳統糕點不可或缺材料，但因國產胡麻價格較進口胡麻高昂，國內業者現多採進口胡麻製作糕點，在市府推廣下，本年4月起台中知名糕餅業者大甲裕珍馨更重本採購西港胡麻作為原料使用。

(中時 )