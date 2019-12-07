民進黨副總統參選人賴清德（左）稱讚林宜瑾（右）歷練完整。（洪榮志攝）

民進黨副總統參選人賴清德（左二）籲請支持者將林宜瑾（右二）送進立法院。（洪榮志攝）

「支持賴清德、疼惜林宜瑾」，蔡英文溪南競選總部暨林宜瑾永康競選總部7日舉行成立大會，民進黨副總統參選人賴清德專程前來替子弟兵林宜瑾站台輔選。賴清德除大力推薦林宜瑾歷練完整外，還呼籲支持者送林宜瑾進立法院，到中央爭取經費，讓市長黃偉哲的施政更有力。

蔡英文溪南競選總部暨林宜瑾永康競選總部成立大會除賴清德外，立法院副院長蔡其昌、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、嘉義縣長翁章梁、民進黨祕書長羅文嘉等多位過去曾經參與野百合學運的民進黨要角也都到場助陣，現場宛如昔日野百合學運的同學會。

賴清德在大批支持者高喊「凍蒜」聲中緩步走向舞台，現場氣勢沸騰。賴清德說，林宜瑾雖然年紀比他小，但從大學時期就參加野百合學運，促成民主直選。後來還參加廢除刑法100條運動，在民主的路上努力不懈。

賴清德還稱許林宜瑾的執政歷練非常完整，除擔任6屆議員，也擔任過民進黨中常委、中執委；當年他參選立法委員的時候，宜瑾也擔任總幹事。「過去二三十年來，宜瑾都待在賴清德身邊，為台南鄉親打拚。」

賴清德說，過去他擔任台南市長時，林宜瑾擔任民進黨團總召，與他共同對抗黑金，並爭取教育經費；就連大灣治水，也是林宜瑾在議會提出專業意見，為人民爭取權益。此外，她還爭取大灣交流道、永康新的總圖書館、原永康砲校基地全新的公園園區，希望大家將林宜瑾送進立法院，到中央爭取經費，讓黃偉哲未來施政更有力。

賴清德更提到香港的議會選舉，指在國際關注下，香港議會選舉民主派大勝，下一個就是台灣的選舉。「英德」一定要贏得勝利，民進黨照顧老人，長照2.0要增加經費；照顧孩子，孩子每月5000補助，這些都需要將來立法院民進黨過半。

(中時 )